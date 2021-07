20 anni di Nova: Tagliavanti (Camera commercio), fonte irrinunciabile di notizie politiche ed economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Desidero esprimere i miei auguri per il ventennale dell’Agenzia di stampa Nova complimentandomi con il Direttore, con i giornalisti e tutti i dipendenti che ogni giorno garantiscono un’informazione di qualità all’insegna del pluralismo e della credibilità. Per chi, come noi, ha il compito di affiancare le imprese in un momento così delicato per l’economia del nostro Paese, il lavoro dell’Agenzia Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali locali. Il mio auspicio è che l’Agenzia Nova continui a percorrere la strada del successo editoriale che ha finora garantito il raggiungimento di importanti obiettivi nel mondo dell’informazione. Questi gli auguri del Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, in occasione dei vent'anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)