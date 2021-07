Decreto Semplificazioni: M5s, su licenze obbligatorie vinta importante battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i componenti del Movimento cinque stelle della commissione Igiene e Sanità del Senato, "l'approvazione dell’emendamento di Giulia Grillo al decreto Semplificazioni che introduce in Italia lo strumento delle licenze obbligatorie per medicinali e dispositivi medici in caso di emergenza nazionale rappresenta la vittoria di un’importante battaglia. Il governo - continuano i parlamentari in una nota - potrà obbligare i possessori di un brevetto o altri diritti in esclusiva a concederne l’uso allo Stato o ad altri soggetti. Un passo avanti fondamentale per poter produrre e distribuire i vaccini contro il Covid-19". Secondo gli esponenti del M5s, "i vaccini sono un diritto di tutti e la sfida da vincere è di riuscire a garantirli in ogni parte del mondo. Solo se riusciremo a raggiungere una copertura idonea fermeremo il proliferare di varianti e la diffusione del virus". (Com)