Confesercenti: Tagliavanti (Cciaa Roma), auguri di buon lavoro a Valter Giammaria

- "Desidero complimentarmi con l’amico Valter Giammaria, rieletto oggi all’unanimità presidente regionale di Confesercenti di Area, Roma, Frosinone e Rieti". E' quanto dichiara in una nota il presidente della Camera di commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti. "Questo importante riconoscimento da parte dell’Assemblea elettiva della Confesercenti – sottolinea Tagliavanti – conferma la validità del lavoro svolto in questi anni da Giammaria, che è anche Vicepresidente e componente della Giunta della Camera di Commercio di Roma, a fianco degli imprenditori della nostra regione, particolarmente colpiti dalla crisi economica provocata dalla pandemia. Grazie - aggiunge Tagliavanti - alle iniziative di sostegno intraprese dalle associazioni di categoria e dalle istituzioni territoriali, con il fondamentale contributo della Camera di Commercio di Roma, si cominciano a intravedere incoraggianti spiragli di ripresa, anche se c’è ancora bisogno di un serio impegno a sostegno del nostro tessuto imprenditoriale per poter superare la crisi della pandemia, in una fase che permane purtroppo delicata, nonostante gli incoraggianti risultati della campagna vaccinale. A Giammaria un forte abbraccio - conclude Tagliavanti - e gli auguri di buon lavoro".(Com)