Borsellino: Sala, la città come esempio di crescita sana anche grazie alla memoria

- Come ha sottolineato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione della strage di via D'Amelio presso i giardini Falcone Borsellino, "Milano è stata colpita in quella stagione un po' di riflesso e poi con l'attentato in via Palestro in maniera diretta. Mi sento di dire che nell'ultima lunga fase storica, Milano ha dato l'esempio di come si può crescere in maniera sana e deve andare avanti così, però quello che è successo di positivo da noi non è casuale: nasce dall'aver adottato strumenti adatti come il patto di integrità e il titolare effettivo, dall'aver fatto memoria di fatti del genere" ha spiegato Sala. "Il periodo che ci attende è reso delicato dai tanti fondi che, speriamo, arriveranno, con il pnrr", ha concluso. (Rem)