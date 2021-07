Covid: dal comune di Varese tre milioni a sostegno di famiglie, imprese e sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nidi comunali gratis per tutte le famiglie: da settembre, chiunque abbia un figlio che frequenta un nido comunale di Varese non pagherà nulla. La Giunta, si legge in una nota, ha approvato una manovra straordinaria a sostegno di famiglie, imprese e sport che prevede la copertura al 100 per cento delle rette per tutti gli iscritti ai nidi comunali. "Con la misura regionale nidi gratis circa il 20 per cento delle famiglie ottiene la gratuità: un sostegno sicuramente molto utile e apprezzato dai genitori, che andrà a coprire con risorse comunali le rette di tutti coloro che hanno i propri figli al nido comunale, un aiuto per le giovani famiglie e in particolare alle mamme che devono rientrare a lavoro dopo mesi così difficili", ha spiegato l'assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio. L'importanza della misura è stata ribadita anche dal sindaco Davide Galimberti, che ha valutato positivamente i tre milioni di euro in "aiuti concreti per la ripartenza della città: un modo stare al fianco di chi ha fatto più fatica in questo periodo e sostenere chi avrà un ruolo determinante nella ripresa della città". Nonostante non vi sia ancora certezza su quanto arriverà ai comuni per la ripresa, ha continuato l'assessore al Bilancio Cristina Buzzetti, abbiamo voluto fare una scelta chiara. "Sostenere le famiglie, l'economia e il mondo sportivo: come si può immaginare, nell'ultimo anno abbiamo dovuto fare i conti con diverse mancate entrate, ma grazie alle scelte fatte in passato sulla gestione del bilancio oggi possiamo sostenere queste misure straordinarie per la ripresa", ha spiegato. Stando alla nota, sono tre le tipologie di sostegni previste da Palazzo Estense: oltre alle famiglie con la gratuità dei nidi, ci sono le imprese e il mondo economico per i quali è prevista una riduzione sulla Tari pari a 1,4 milioni di euro, a cui si aggiungono la gratuità della Cosap anche per il 2021, per un valore di oltre 250 mila euro. Altra iniziativa per il rilancio di Varese, prosegue la nota, passa attraverso lo sport: il comune vuole sostenere le associazioni e società sportive che nell'ultimo anno e mezzo hanno sofferto gli effetti dell'emergenza sanitaria. approvando la gratuità per chi usufruisce degli impianti sportivi. Chi organizza sport all'interno di questi spazi dunque non pagherà il canone per l'anno 2021 e l'intera stagione 2021/2022: una misura di sostegno dal valore di circa 180 mila euro. "Le associazioni sportive e le società svolgono un ruolo importantissimo per la città, le famiglie e i giovani: questi aiuti consentiranno alle storiche associazioni sportive della città di sopravvivere e proseguire le loro attività e allo stesso tempo, grazie a questa misura, i costi per gli utenti potranno rimanere ai livelli pre-Covid", ha concluso l'assessore allo Sport Dino De Simone. (Rem)