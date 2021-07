Giustizia: Bernini (FI), riforma chiesta da Europa, cittadini e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, rileva che "una giustizia più rapida e credibile non è solo uno degli obiettivi strategici contenuti nel Pnrr, ma anche un’esigenza democratica avvertita dal Paese reale, come dimostra il successo delle firme per i sei referendum. Le sanzioni comunitarie per i processi troppo lenti, che in molti casi costituiscono una vera e propria violazione dei diritti umani - prosegue la parlamentare in una nota -, si sommano ai risarcimenti che lo Stato deve pagare a innocenti che hanno patito carcerazioni ingiuste". Per l'esponente di FI, "questi sono dati oggettivi, ai quali la buona politica ha il dovere di dare una risposta, così come sul fronte del processo civile bisogna intervenire per restituire certezze al mondo imprenditoriale e non scoraggiare gli investimenti dall’estero. La riforma Cartabia del processo penale è la prima fondamentale tappa di un percorso che, se tutti seguiremo le bussole della Costituzione e dell’interesse nazionale - conclude Bernini -, potrà essere completato nei tempi che ci chiede l’Europa". (Com)