Roma 2021: Calabrese (M5s), servizio monopattini è regolamentato, Michetti si documenti

- "Qualcuno dovrebbe ricordare al candidato sindaco del centrodestra (Enrico Michetti, ndr) che a Roma il servizio dei monopattini in sharing è regolamentato secondo precise linee guida coerenti con la sperimentazione normata a livello nazionale". Lo scrive su Facebook il vicesindaco e assessore ai trasporti di Roma, Pietro Calabrese (M5s). "Le abbiamo approvate oltre un anno fa proprio in applicazione della normativa nazionale - aggiunge Calabrese -. In più abbiamo già avviato la realizzazione degli stalli riservati, che ovviamente come per ogni altro servizio di sharing concesso ai privati su suolo pubblico si programma, progetta e realizza, soltanto dopo aver monitorato l'effettivo andamento del servizio. Del resto - aggiunge l'assessore - è quanto abbiamo fatto anche per gli stalli del car sharing, fra l’altro totalmente assenti nonostante la maggior parte dei relativi servizi siano stati concessi molti anni prima del nostro insediamento. Ma ovviamente oltre a non aver mai amministrato Michetti non è neanche informato, così come non sa o finge di non sapere che per la guida dei monopattini valgono anche le regole del codice della strada. E' semplice: basta documentarsi prima di sparare sentenze a casaccio", conclude il vicesindaco. (Rer)