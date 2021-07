Vaccino: Crippa (M5s), su licenze vinta una battaglia importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati, "l'approvazione della norma che introduce lo strumento delle licenze obbligatorie per la produzione dei vaccini è un grande successo che arriva dopo mesi di lavoro in Parlamento". Il parlamentare ricorda in una nota: "Nei mesi scorsi il M5s aveva già presentato una mozione che impegnava il governo ad agire nelle sedi europee per la sospensione temporanea dei brevetti e la proposta di legge sulle licenze obbligatorie dell'ex ministra della salute Giulia Grillo. Di quest'ultima è la firma dell'emendamento al decreto Semplificazioni che introduce questa grande novità per la lotta al Covid-19. Un tema - aggiunge l'esponente pentastellato - che per noi è sempre stato prioritario e che ha anche trovato la condivisione di altre forze politiche. Penso ad esempio all'evento organizzato insieme al Pd, rappresentato da Graziano Delrio e a Leu, rappresentato in quell'occasione da Nico Stumpo, oltre a Monica Di Sisto, vicepresidente dell'associazione Fairwatch e Sara Albiani, responsabile Salute globale di Oxfam Italia". Crippa conclude: "Oggi voglio ringraziare anche loro per il sostegno a una battaglia difficile quanto fondamentale. La norma sulle licenze obbligatorie è un esempio di buonsenso e giustizia: difendiamo il diritto alla salute senza ledere il diritto alla proprietà intellettuale". (Com)