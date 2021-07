Scuola: Letta, bene Bianchi, Dad sia solo ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi rallegro delle parole del ministro Bianchi, vanno esattamente nella direzione presa dal Partito democratico dopo il drammatico affresco di un'Italia piena di disuguaglianze, in cui la Dad è stata un disastro come emerso dai dati dell'Invalsi". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, lasciando palazzo dei Normanni, a Palermo. "Questo drammatico affresco obbliga tutti a uno scatto, dobbiamo prenderci l'impegno che l'anno prossimo non c'è Dad e le scuole devono rimanere aperte. Deve essere una priorità assoluta", ha aggiunto. (Rin)