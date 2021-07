Arabia Saudita: dal 9 agosto necessarie due dosi di vaccino per viaggiare all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per potersi recare all’estero, a partire dal prossimo 9 agosto i cittadini sauditi dovranno aver ricevuto almeno due dosi di vaccino contro il Covid-19. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”, citando una fonte del ministero dell’Interno di Riad. Alla base della nuova decisione vi sono le nuove ondate di contagi in tutto il mondo, la diffusione di nuove varianti e “la ridotta efficacia di una dose di vaccino contro le mutazioni” del virus, secondo la fonte. Saranno esentati dalla decisione i minori di 12 anni, a condizione che presentino una polizza di assicurazione sanitaria prima di viaggiare. Anche coloro che sono guariti dal virus meno di sei mesi prima della data del viaggio saranno esentati, come anche coloro che sono guariti e hanno ricevuto una sola dose. (Res)