Iran-Qatar: telefonata tra Rohani ed emiro Al Thani, focus su cooperazione regionale

- Il presidente uscente dell’Iran, Hassan Rohani, ha avuto oggi una conversazione telefonica con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Nel corso della telefonata, avvenuta in occasione della festività islamica della Eid al Adha, Rohani ha descritto il “militarismo” come una “sfida importante” per la regione, facendo appello a “smilitarizzarla”. “Non vi sono barriere allo sviluppo di relazioni tra i due Paesi, e dobbiamo raddoppiare gli sforzi per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale”, ha detto Rohani, ripreso dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Le circostanze regionali e internazionali “richiedono cooperazione continua, contatti e comunicazione fra i due Paesi”, ha detto il presidente uscente iraniano. L’Iran e il Qatar condividono le stesse posizioni riguardo alla sicurezza e alla stabilità regionali, ha aggiunto, facendo appello ad adottare “misure pratiche” per rafforzare la stabilità e l’equilibrio della regione con l’aiuto di Paesi amici. Da parte sua l’emiro del Qatar ha sottolineato la “situazione sensibile” della regione, aggiungendo che il Paese “ritiene che non vi sia alcuna soluzione militare per conflitti e problemi regionali”. (Res)