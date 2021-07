20 anni di Nova: Azzola (Cgil Roma e Lazio), buon giornalismo e affidabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando penso ad Agenzia Nova, vedo i volti, ormai familiari, di tutti coloro che, giorno dopo giorno, con serietà, competenza, professionalità ed entusiasmo, si impegnano a raccontare il nostro territorio e le sue storie, a restituirne la pluralità delle voci, a fare del buon giornalismo. Quando so che Agenzia Nova seguirà una manifestazione o un’iniziativa sindacale ho la certezza che ogni notizia sarà riportata con cura, precisione e affidabilità. A nome della Cgil di Roma e del Lazio e mio personale, non posso dunque che rivolgere al suo editore e direttore generale, Fabio Squillante, al direttore responsabile Enrico Singer e a tutta la redazione, le più sentite felicitazioni per questo importante traguardo ventennale raggiunto, augurando ad Agenzia Nova un futuro di crescita e soddisfazioni, all’insegna della qualità che da sempre la caratterizza. Ad maiora! Questi gli auguri del segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Michele Azzola, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)