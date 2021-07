20 anni di Nova: gli auguri di Michele Pais, presidente Consiglio regionale Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Voglio esprimere i miei più sinceri auguri per i 20 anni di attività dell'Agenzia Nova, soprattutto per l'importante ruolo che svolge nel mondo dell'informazione. Viviamo in un'epoca dove le informazioni viaggiano sempre più rapidamente nei media e nella rete e oggi più che mai è importante garantire e tutelare il diritto all'informazione nonché il diritto ad essere informati. Un sincero ringraziamento anche ai corrispondenti e giornalisti della redazione dell'Agenzia di stampa Nova, diretta da Enrico Singer che svolgono quotidianamente, con professionalità e serietà, un servizio importante nel mondo dell'informazione, la cui pluralità è sinonimo di democrazia e libertà. L'Agenzia Nova non solo costituisce la più importante fonte d'informazioni sulla politica ed economia nazionale ed internazionale, ma è anche arricchita da notizie e rubriche su Balcani, Europa orientale, Nord Africa, Medio Oriente ed Africa Sub Sahariana. Inoltre viene dedicata anche una sezione specifica alle notizie che riguardano la Sardegna, e questo per noi rappresenta un fattore importante e ne diamo merito all'Agenzia Nova, rinnovando gli auguri «a chent'annos» all'editore, al direttore e a tutti i giornalisti della redazione. Questi gli auguri del presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Michele Pais, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)