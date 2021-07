Clima: Tabacci, una proposta italiana di space law al G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione del G20 a guida italiana, che è il format più adatto perché include tante potenze spaziali, l'Italia è al lavoro per una proposta che lanci un nuovo 'space law', a fronte dell'addensamento delle orbite e delle prospettive di sfruttamento commerciale delle risorse extra-atmosferiche, per la promozione di un uso sicuro e sostenibile dello Spazio". Lo ha detto Bruno Tabacci, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali, in occasione de "Lo Spazio della Nato, scenari futuri del quarto dominio", dialogo organizzato dalle riviste Formiche e Airpress in collaborazione con la Nato Public Diplomacy Division, che ha visto protagonista, oltre al sottosegretario italiano, anche Patrick Turner, assistant secretary general della Nato per "Defence policy and planning". L'Italia, ha aggiunto Tabacci, "ha asset importanti nello Spazio e si è dotata di una governance strutturata nell'alveo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per indirizzare il settore in maniera competitiva e sinergica. Risulta importante dotarsi di una struttura mirata per il monitoraggio e la protezione del segmento spaziale". Inoltre, "la Difesa italiana ha avviato una riorganizzazione della governance del comparto che ha portato alla nascita di un Comando operazioni spaziali e di un Ufficio generale spazio presso lo Stato maggiore della Difesa". (segue) (Ren)