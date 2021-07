Clima: Tabacci, una proposta italiana di space law al G20 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tabacci ha aggiunto: "Dai settori convenzionali allo Spazio, la Nato non vuole militarizzare lo spazio, ma bisogna prendere atto che i conflitti si combatteranno su terreni di gioco non convenzionali". Patrick Turner ha osservato che "sia dal punto di vista civile, sia da quello militare, siamo molto dipendenti dallo Spazio. Vogliamo che lo Spazio sia un luogo di pace e non di conflitto".L'assistant secretary general ha altresì rilevato che "alcuni Paesi hanno armi anti-satellite. Ora se qualcuno attacca nello Spazio, si può invocare l'articolo 5 del Patto atlantico". In merito alla domanda se il nuovo Centro spaziale Nato, a cui si è dato il via libera l'anno scorso, possa diventare un Comando, Turner ha dichiarato: "Ora non è il momento, ma c'è un percorso da fare. Il nostro Centro in Germania serve a condividere e coordinare le risorse comuni. Le immagini dei satelliti sono fondamentali per le inondazioni ora in atto, ad esempio, o per funzioni di intelligence". "Il tema dei detriti spaziali è molto preoccupante, simile all'inquinamento che abbiamo sulla Terra", ha infine notato Tabacci. "L'assenza di un piano di dismissione dei satelliti a fine vita operativa è prioritario, perché soltanto l'orbita geostazionaria è attualmente regolata, mentre quelle a quota media e bassa sono senza vincoli". (Ren)