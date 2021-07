Borsellino: Gualtieri, onorare sua lotta a mafie, a Roma attueremo forum beni confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il modo migliore per onorare la memoria di Paolo Borsellino, della sua scorta e di tutte le vittime della mafia sono gli atti concreti. La legalità e la giustizia sociale saranno centrali nel nostro programma per il rilancio di Roma. Daremo finalmente attuazione al regolamento comunale per la destinazione e il riutilizzo di tutti i beni confiscati alle mafie e istituiremo un Forum apposito, già previsto dal regolamento fin dal 2018 ma mai messo in atto, per raccogliere i bisogni sociali della città". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri. "Il patrimonio sottratto alla criminalità è un tesoro malgestito dall'attuale giunta - aggiunge -. Si tratta di spazi inutilizzati e abbandonati, che devono essere invece valorizzati e messi a disposizione dei più fragili e dei più deboli fra i cittadini romani. Costruiamo insieme una città più giusta, aperta, solidale". (Rer)