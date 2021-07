Trasporto aereo: Rosaviatsia non consente a compagnie russe di operare voli per l'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia federale per il trasporto aereo (Rosaviatsia) non ha rilasciato i documenti necessario per consentire alle compagnie russe di operare in Egitto. Le società russe del settore miravano a ottenere i permessi per i voli verso le destinazioni turistiche di Hurghada e Sharm El Sheikh, per le quali sono state rimosse le restrizioni legate ai motivi di sicurezza. Il motivo del rifiuto non è indicato nel documento, ma stando alle dichiarazioni di una fonte dell'agenzia di stampa "Interfax" sarebbe legato alla mancanza di una decisione in merito da parte delle autorità sanitarie. L'8 luglio scorso il presidente russo, Vladimir Putin, ha revocato il divieto per i voli passeggeri che fanno rotta dalla Russia alle città turistiche dell'Egitto imposto nel mese di novembre del 2015 a seguito di un'esplosione a bordo del volto Metrojet 9268in rotta da Sharm el-Sheikh verso San Pietroburgo. (Rum)