Energia: Spagna, a luglio aumenti in bolletta elettrica a +37,1 per cento su base annua

- A giugno in Spagna il prezzo dell'elettricità è aumentato del 37,1 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno, registrando il dato più alto della serie storica che parte dal 1997. Come riferisce il quotidiano "20 Minutos", questi aumenti sono in linea con quelli sperimentati nei prezzi dell'energia sul mercato all'ingrosso giornaliero spagnolo, nel quale le compagnie elettriche comprano l'elettricità che vendono ai consumatori e i cui prezzi si riverberano poi nella bolletta elettrica. Secondo i dati dell'Omie, l'operatore del mercato dell'elettricità in Spagna e Portogallo, giugno è stato ancora una volta il mese più caro dell'anno, con il costo medio mensile che è salito a 83,3 euro per mW/h, il 172 per cento in più rispetto ai 30,62 euro pagati nel giugno del 2020. La tendenza al rialzo sembra confermarsi anche nel mese di luglio con il prezzo medio giornaliero del mercato all'ingrosso salito a 91,26 euro per mW/h (+9,5 per cento rispetto a giugno). La riduzione dell'Iva sulle bollette elettriche dal 21 per cento al 10 per cento, approvata dal governo spagnolo ed entrata in vigore il 26 giugno, non sembra essere sufficiente a fermare l'aumento dei prezzi. Secondo l'Organizzazione dei consumatori e degli utenti (Ocu), se la tendenza di luglio continuerà, la bolletta media delle famiglie con tariffe regolamentate (il 39 per cento di tutti i consumatori) salirà a 72,2 euro, il 5 per cento in più rispetto al mese scorso. (Spm)