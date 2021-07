Imprese: Moby, Assemblea nomina Casali e Senn membri indipendenti Cda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea dei soci di Moby Spa ha nominato per il consiglio di amministrazione due nuovi membri indipendenti: la dottoressa Roberta Casali e il professor Lanfranco Senn. Lo rende noto Moby, precisando che andranno ad affiancare il consiglio e il management nel processo di rilancio della compagnia che, dopo aver superato il periodo di emergenza Covid 19 grazie ad un focus sui ricavi e sulla marginalità, proseguirà in continuità il suo piano industriale e commerciale, che ha già ottenuto un grande riconoscimento dal mercato che conferma per la compagnia numeri in crescita. (Com)