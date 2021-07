Rifiuti: Pd, Raggi pulisca Roma, sbocchi ci sono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi pulisca Roma. Grazie alle ordinanze della Regione e agli accordi fatti in tutta Italia, da oltre 10 giorni ci sono tutti gli sbocchi necessari per il conferimento dei rifiuti eppure le strade di Roma sono ancora invase dai rifiuti. La sindaca continua ad inventare scuse ma la verità è sotto gli occhi di tutti: Ama non è in grado di raccogliere i rifiuti e quindi Roma rimane sporca. E' una vergogna al pari della diminuzione costante della raccolta differenziata nella capitale, forse unico caso in Italia che non aumenta ma continua a calare negli anni. La Raggi si dia da fare e cominci a pulire Roma". Lo dichiarano in una nota i deputati e senatori romani del Pd.(Com)