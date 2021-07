Carabinieri: Cioffredi (Regione Lazio), grazie al generale Minicucci, buon lavoro a De Vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimiamo sincera gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto dal generale di divisione Marco Minicucci come comandante della Legione carabinieri Lazio. Per l'osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione cosi come per tutta la comunità del Lazio il generale Minicucci è stato in questi anni un interlocutore prezioso che non ci stancheremo mai di ringraziare". Così in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell'osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. "Al generale Minicucci rivolgiamo un grazie accompagnato dagli auguri per il suo nuovo incarico di Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale. Diamo il benvenuto al nuovo Comandante della Legione carabinieri Lazio, generale di divisione Antonio De Vita di cui abbiamo apprezzato l'infaticabile azione di prossimità con i cittadini e nel contrasto alla criminalità organizzata durante i suoi anni passati al comando provinciale di Roma. Le 351 stazioni nel Lazio sono presidio di professionalità e rassicurante prossimità e rappresentano una preziosa presenza capillare su tutto il territorio regionale. Dai grandi centri urbani alle località minori i carabinieri rispondono con efficienza ed efficacia alle esigenze di tutela dell'ordine e della legalità a protezione dei diritti dei cittadini e nell'affermazione dei principi della Costituzione repubblicana", conclude.(Com)