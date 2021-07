Covid: a Formia le prime nuove restrizioni a movida, chiusura anticipata locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusura anticipata dei locali e divieto di vendita per asporto di alcolici e altre bevande in bottiglia. E' quanto previsto da una ordinanza emanata dal Comune di Formia, in provincia di Latina, per contenere l'aumento dei contagi da coronavirus. In particolare, il provvedimento prevede che "tutti gli esercizi commerciali di intrattenimento turistico e ristorazione potranno svolgere la loro attività al pubblico fino alle 3 di notte, fermo restando le limitazioni imposte dalle ulteriori disposizioni dagli organi sovracomunali". Il provvedimento prevede, inoltre, "il divieto di vendere per asporto bevande di alcolici e altre bevande poste in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 24 alle. La presente ordinanza ha validità dal 20 luglio al 31 agosto, salvo diverse e successive disposizioni". Il provvedimento segue le linee guida indicate nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto in prefettura a Latina a cui hanno partecipato, oltre alle forze dell'ordine, anche i sindaci o i rappresentanti dei maggiori comuni della provincia pontina. (Rer)