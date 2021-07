© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Superato stamattina il tetto degli 11 milioni di dosi somministrate in Lombardia. Lo scrive su Twitter Letizia Moratti, vicepresidente della Regione. "La Lombardia è prima per dosi somministrate ogni centomila abitanti e per copertura vaccinale della sua popolazione: 5,3 per cento in più rispetto alla media nazionale", ha scritto. (Rem)