Sardegna: opere di carità e oratori, oltre due milioni dall'otto per mille utilizzati nel 2020 da Arcidiocesi Cagliari

- Oltre due milioni arrivati dall'otto per mille sono stati utilizzati nel 2020 dall'Arcidiocesi di Cagliari per la manutenzione e ristrutturazione di chiese e oratori, per l'attività della Caritas, per le persone più fragili, per l'accoglienza, le mense. Il dato è stato reso noto dall'Arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi. Erogati 1.067.825,56 euro per l'esercizio del culto e l'edilizia di culto (riguardanti sia la nuova edilizia che la tutela e il restauro dei beni culturali ecclesiastici), la cura delle anime, gli scopi missionari, la catechesi e l'educazione cristiana. Inoltre, sempre nel 2020, l'Arcidiocesi di Cagliari ha erogato 1.016.500 euro per gli interventi caritativi a favore della collettività. "Le somme - ha spiegato il presule - sono state impiegate per aiutare le persone bisognose secondo progetti di intervento nei più disparati ambiti di povertà, disagio, emarginazione ed esclusione sociale. Le erogazioni per gli interventi caritativi hanno cercato di mantenere ferma una valenza promozionale, favorendo l'avvio di nuove iniziative e l'azione convergente di diversi soggetti, pubblici e privati". (segue) (Rsc)