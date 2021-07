Cipro: Anstasiades su attacco a Tv, Stato non tollererà minacce a libertà di espressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato cipriota non tollererà alcun tipo di azione che mini la libertà di espressione nel Paese. Lo ha detto il presidente cipriota, Nikos Anastasiades, commentando l'attacco di ieri contro la sede dell'emittente televisiva "Sigma" da parte di un gruppo di persone che protestavano contro le misure disposte dal governo per contenere i contagi da coronavirus e contro le vaccinazioni rese obbligatoria per il personale sanitario e dei centri di assistenza per anziani. Anastasiades ha detto che darà istruzioni "più che rigide" sull'incidente, con l'obiettivo di "combattere le illegalità" e coloro che hanno l'impressione di poter minacciare lo Stato. Parlando dalla sede del gruppo Dias che ospita l'emittente televisiva, il capo di Stato ha aggiunto che lo Stato "non tollererà tali azioni, che riportano Cipro alla situazione precedente al 1974". “Staremo al fianco di tutti i mass media per poter esprimere liberamente qualsiasi opinione”, ha sottolineato ribandendo il sostegno dello Stato a "Sigma" dal momento che i danni riportati sarebbe elevati. (segue) (Gra)