20 anni di Nova: ambasciatore Hambardzumyan, traguardo foriero di molti altri in futuro

- Le mie più sincere congratulazioni a tutta la Redazione in occasione della celebrazione dei vent’anni di Agenzia Nova. Lungo questo cammino Agenzia Nova ha saputo portare all’attenzione degli italiani - con assoluta affidabilità, precisione e imparzialità - i più importanti sviluppi e le attualità della politica, dell’economia e della vita sociale di tutto il mondo e della nostra travagliata Regione, in particolare. La professionalità, la passione e l’impegno che i vostri reporter hanno dimostrato nel condurre la loro attività nel corso degli ultimi vent’anni, hanno permesso ad Agenzia Nova di raggiungere questo importante traguardo che sono certa sarà foriero di molti altri nell’avvenire. Con gli auguri di ogni sempre maggiore successo e di continuare ad essere sempre instancabili ricercatori e oggettivi cronisti della verità. Questi gli auguri di Tsovinar Hambardzumyan, Ambasciatore della Repubblica d’Armenia in Italia, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)