Bangladesh: Covid, decessi superano 18 mila dopo nuovo record giornaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bangladesh ha registrato un nuovo record giornaliero di decessi oggi, 231, che ha portato il totale a 18.125, con un tasso di letalità dell’1,62 per cento. Sono stati registrati anche 13.321 nuovi casi di contagio e il numero complessivo è salito a 1.117.310. Lo riferisce il bollettino della Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità. Su 45.012 test effettuati ieri il tasso di positività è stato del 29,59 per cento (quello totale è del 15,3). I pazienti guariti sono 941.343, 9.335 più di ieri, con un tasso di guarigione dell’84,25 per cento. Il governo, dopo due settimane di lockdown, ha allentato le misure di contenimento dal 14 al 23 luglio, in occasione della festa islamica di Id al-adha. (Inn)