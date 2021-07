Spagna: Commissione Ue, indagine approfondita su lodo arbitrale in favore Antin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha aperto un'indagine approfondita al fine di valutare se un lodo arbitrale, che la Spagna dovrà versare a favore di Antin a titolo di risarcimento del mancato sostegno a seguito della modifica di una misura di sostegno all'energia rinnovabile, sia in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. Lo ha comunicato la Commissione europea ricordando che, nel 2007, la Spagna ha istituito un regime per sostenere la produzione di elettricità da fonti rinnovabili e questo regime non è stato notificato alla Commissione per l'approvazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Nel 2013, la Spagna ha modificato i termini in base ai quali gli impianti rinnovabili possono ricevere sostegno. Le modifiche si applicano anche agli impianti che hanno iniziato a ricevere il sostegno nell'ambito del regime 2007. Il 10 novembre 2017 la Commissione ha adottato una decisione che ha ritenuto che il regime di sostegno del 2013 per l'elettricità rinnovabile fosse in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (segue) (Beb)