Spagna: Commissione Ue, indagine approfondita su lodo arbitrale in favore Antin (2)

- Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. e Antin Energia Termosolar B.V., costituite rispettivamente in Lussemburgo e nei Paesi Bassi, avevano investito in impianti di energie rinnovabili in Spagna, che hanno beneficiato del regime di sostegno del 2007. A seguito delle modifiche introdotte dalla Spagna con il regime 2013, Antin ha avviato una procedura arbitrale per compensare il mancato sostegno che avrebbe ricevuto sulla base del regime 2007. Un lodo arbitrale del 2018 (Antin vs Spagna) ha rilevato che la Spagna aveva violato il Trattato sulla Carta dell'energia (Ect) quando ha modificato il regime di sostegno alle energie rinnovabili del 2007 e ha introdotto un nuovo regime di sostegno nel 2013 con importi inferiori di sostegno. Il tribunale arbitrale ha ordinato alla Spagna di risarcire Antin per le perdite subite in conseguenza delle modifiche al regime del 2007. Il risarcimento ammonta a 101 milioni di euro, oltre interessi su tale somma e contributo alle spese del procedimento arbitrale. (segue) (Beb)