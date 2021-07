Spagna: Commissione Ue, indagine approfondita su lodo arbitrale in favore Antin (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra preoccupazione è se il lodo arbitrale possa comportare una discriminazione tra gli investitori in base alla nazionalità e alla loro capacità di accedere all'arbitrato internazionale, poiché agli investitori spagnoli è precluso l'azione dinanzi a un tribunale arbitrale per le modifiche allo schema 2007. Gli impianti rinnovabili in cui Antin aveva investito beneficiano già del regime di sostegno 2013, che è stato approvato dalla Commissione ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato. La Commissione valuterà se il sostegno aggiuntivo concesso dal lodo arbitrale sia necessario per lo sviluppo di un'attività economica, abbia un effetto incentivante e sia proporzionato. La Commissione esaminerà inoltre se la concessione di tale sostegno solo ad Antin possa falsare indebitamente la concorrenza. La Commissione effettuerà ora un'indagine approfondita per determinare se le sue preoccupazioni iniziali siano confermate. L'apertura di un'indagine approfondita offre a tutte le parti interessate l'opportunità di commentare la misura. Non pregiudica in alcun modo l'esito delle indagini. (Beb)