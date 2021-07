20 anni di Nova: Garavaglia, strumento di lavoro indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ricordavo che Nova avesse solo 20 anni. Per me è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale. L’attenzione e lo scrupolo delle corrispondenze, ma anche le analisi per settori apparentemente minori, fanno di Nova uno strumento di lavoro indispensabile. Questi gli auguri del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in occasione dei vent'anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Rin)