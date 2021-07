Carabinieri: generale di divisione Antonio De Vita assume comando Legione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di divisione Marco Minicucci ha ceduto oggi il comando della Legione carabinieri Lazio al generale di divisione Antonio De Vita nel corso di una cerimonia all’interno della Caserma “Giacomo Acqua” di piazza del Popolo, alla presenza del generale di corpo d’armata Carmelo Burgio, Comandante interregionale carabinieri “Podgora”, di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, del dottor Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma, nonché di altre Autorità civili e militari. Il Generale Minicucci ha rivolto a tutti i militari delle diverse articolazioni della Legione un particolare ringraziamento per l’eccezionale impegno profuso nel corso dei suoi due anni di comando, l’ultimo dei quali caratterizzato da difficoltà operative e gestionali imposte dalla pandemia, e ai rappresentanti del personale per gli spunti di proficua e propositiva collaborazione offerti. Un affettuoso pensiero ha rivolto infine il comandante Minicucci, ai caduti, ai feriti in servizio e ai loro familiari, in particolare alla signora Rosa Maria Esilio, presente tra gli ospiti, vedova del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. (segue) (Com)