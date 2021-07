Afghanistan: ministero Esteri russo, incoraggiante decisione parti a Doha proseguire i negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' incoraggiante l'accordo sulla prosecuzione dei negoziati tra Kabul e il movimento radicale talebano, raggiunto a seguito della riunione delle a Doha. È quanto dichiarato all'agenzia di stampa "Tass" dal rappresentante speciale della presidenza della Federazione Russa per l'Afghanistan, il direttore del Secondo dipartimento dell'Asia del ministero degli Esteri, Zamir Kabulov. "I risultati non sono ancora pubblici. Ho visto la loro bozza di dichiarazione, in cui hanno deciso di continuare a negoziare. Non sono necessari commenti e questo non significa che i negoziati siano iniziati", ha dichiarato. "Ma è incoraggiante che le parti, almeno retoricamente, abbiano concordato di continuare a negoziare", ha aggiunto Kabulov. (Rum)