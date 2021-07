Speciale scuola: Ascani, transizione digitale ha bisogno della rete e delle competenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per compiere questa rivoluzione digitale - ha continuato Ascani - dobbiamo soprattutto far crescere le competenze digitali nel nostro Paese. Vogliamo partire dalla scuola, dalle ragazze e dai ragazzi che devono avvicinarsi alle discipline Stem; stiamo lavorando con il Ministero dell'Università e della Ricerca sulle lauree in queste discipline, sulla creazione dei Dottorati industriali; infine ci sono nuove risorse per gli Its. Non ci sarà nessuna transizione digitale se lasceremo indietro qualcuno", ha concluso la sottosegretaria. (Com)