Speciale scuola: Bianchi, da tempo al lavoro per rientro in presenza

- "Il ministero è da tempo al lavoro per il rientro a settembre in presenza e in sicurezza". Lo dichiara il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. "È un obiettivo che il governo ha perseguito sin dal proprio insediamento - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota -. Già negli scorsi mesi, quando abbiamo affrontato la seconda ondata pandemica abbiamo comunque voluto che le bambine e i bambini della primaria potessero andare a scuola in presenza. E abbiamo ridotto al minimo l’utilizzo della formazione a distanza per tutti gli altri. L’impegno in questa direzione è testimoniato anche dalle risorse stanziate nei recenti provvedimenti del governo: 1,680 miliardi in totale per il rientro in sicurezza a settembre. Allo stesso tempo prosegue la campagna vaccinale, con priorità al personale scolastico. È importante che venga fatto ogni sforzo per raggiungere la più alta copertura possibile, in modo da garantire una maggiore sicurezza a tutte e tutti al rientro. La vaccinazione è un atto di responsabilità collettiva", conclude il ministro. Nel dettaglio - si legge in una nota - con il primo decreto Sostegni sono stati assegnati alle scuole 150 milioni di euro per garantire lo svolgimento della didattica in sicurezza, e altri 150 milioni per il potenziamento delle competenze e il recupero della socialità. Con il decreto Sostegni bis, gli istituti statali potranno contare su 350 milioni per garantire la sicurezza negli ambienti scolastici. Per gli stessi fini, 60 milioni sono destinati alle scuole paritarie. Gli Enti locali disporranno di 70 milioni, oltre a quelli eventualmente non spesi lo scorso anno, per l’affitto di locali e il noleggio di strutture temporanee per aumentare il numero di spazi dedicati alla didattica. (Com)