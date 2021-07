Speciale scuola: Bernini (FI), bene vaccinazione a tappeto per la scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, sottolinea che "il Comitato tecnico-scientifico ha finalmente raccomandato di vaccinare i docenti e gli altri operatori della scuola, che rischia di essere uno dei maggiori fronti scoperti alla ripresa autunnale. Ritengo - continua la parlamentare in una nota - che per chi lavora nella scuola debba valere lo stesso obbligo di vaccinazione del personale sanitario, per garantire un anno scolastico in totale presenza. L’altra misura condivisibile e urgente è il cambio di criteri per decidere il colore delle regioni, anteponendo il livello di ospedalizzazione a tutti gli altri parametri". (Com)