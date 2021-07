Speciale scuola: Cgia, Pmi non trovano tecnici specializzati, dispersione scolastica piaga sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 543 mila i giovani che l’anno scorso hanno abbandonato la scuola prematuramente. Si tratta di ragazzi che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno deciso di lasciare definitivamente il percorso di studi dopo aver conseguito solo la licenza media. Una piaga sociale che non può essere associata al Covid. Da molti decenni, infatti, l’Italia tra i Paesi europei con il più alto tasso di dispersione scolastica tra i giovani. Un problema che, purtroppo, continuiamo a sottovalutare e che, assieme alla denatalità presente nel Paese, sta contribuendo a mettere in difficoltà tantissime aziende. A metterlo in evidenza è l’Ufficio studi della Cgia, l’associazione degli artigiani e delle piccole imprese di Mestre la quale sottolinea anche che, nonostante alcune crisi aziendali, come quelle di Gnk, Whirpool ed ex Embraco, molte Pmi, in particolar modo del Nord, sono tornate a denunciare la difficoltà di reperire figure professionali con elevati livelli di specializzazione. (com)