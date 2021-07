Speciale scuola: nuovo Piano triennale delle arti per sostenere la creatività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proposte innovative per valorizzare la creatività delle studentesse e degli studenti e favorire l'apprendimento di tutte le forme d'arte negli istituti di ogni grado, sin dalla scuola dell'infanzia. È stata emanata la nota operativa (prot. n. 16254 del 12 luglio 2021) che fornisce indicazioni per l'attuazione del Piano triennale delle arti, che ha l'obiettivo di potenziare la conoscenza e la pratica artistica e musicale. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione. Il Piano triennale delle arti prevede altresì la promozione del patrimonio culturale e ambientale, delle produzioni italiane di qualità, della pittura, del design, del cinema e del settore audiovisivo, del teatro, della danza, dell'archeologia, della filosofia e molto altro. In modo che le conoscenze e le competenze artistiche entrino a far parte del bagaglio culturale e valoriale delle cittadine e dei cittadini di domani. (com)