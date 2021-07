Speciale scuola: approvata l'intesa per il Piano di azione pluriennale per il Sistema integrato 0-6 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata approvata in Conferenza Unificata l'intesa relativa al Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025 (Intesa dell'8 luglio rep. atti n. 82/CU). L'intesa sarà propedeutica alla delibera da sottoporre al Consiglio dei ministri. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione. Dopo l'aumento di 60 milioni di euro all'anno stabilito dalla Legge di bilancio, per il quinquennio 2021-2025 vengono destinate al Sistema integrato 0-6 risorse pari a 309 milioni di euro annui. L'intesa stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo per il Sistema integrato 0-6 e la quota di cofinanziamento regionale, che saranno utilizzate per: nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza, risparmio energetico e fruibilità degli edifici per i servizi educativi del Sistema 0-6; spese di gestione, dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia; formazione continua in servizio del personale educativo e docente e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. (Com)