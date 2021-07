Speciale scuola: statuto M5s, scuola di formazione Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Regolamento del Comitato per la formazione e l’aggiornamento è istituita la Scuola di Formazione. È quanto si legge nell’articolo 15 del nuovo statuto del M5s, in cui si precisa che “la Scuola di Formazione si prefigge la formazione continua e l’aggiornamento permanente specialistico di coloro che si impegnano e che intendono impegnarsi in politica, con particolare attenzione ai giovani”. L’articolo precisa tra l’altro che la “scuola si prefigge l’obiettivo di fornire la formazione permanente e l’aggiornamento dei portavoce eletti e degli amministratori locali e di tutti coloro che rivestono incarichi pubblici”. (Rin)