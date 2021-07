Speciale scuola: assessore Lazio, collaborare a tracciamento per sequenziare 100 per cento casi positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Collaborare all'attività di tracciamento "serve a ricostruire la catena dei contatti e a mettere in sicurezza i cittadini. Invitiamo tutti alla massima collaborazione nello sforzo che stiamo compiendo come Servizio sanitario regionale nel sequenziare il 100 per cento dei casi positivi". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che ribadisce come la vaccinazione sia "la strada maestra per contenere effetti e circolazione del virus. Rivolgo un appello a vaccinarsi alla fascia di età 12-16 anni e alle loro famiglie. Prima di partire per le vacanze vaccinatevi per tornare a settembre a scuola in sicurezza", conclude l'assessore. (Rer)