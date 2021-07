© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La vaccinazione è strada maestra per contenere effetti e circolazione del virus. Rivolgo un appello a vaccinarsi alla fascia di età 12-16 anni e alle loro famiglie". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Prima di partire per le vacanze vaccinatevi per tornare a settembre a scuola in sicurezza", conclude D'Amato. (Rer)