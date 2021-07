20 anni di Nova: Urso (Copasir), autorevolezza e capacità di analisi non comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da vent'anni a questa parte, nel panorama dell'informazione italiana, la realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni. La sua rete di corrispondenti è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo; l'articolazione dei suoi prodotti, tra bollettini, rassegne e monitoraggi ha saputo spesso mostrare un'intelligente visione del mondo contemporaneo, diventando una delle più credibili fonti d'informazione in italiano sui Balcani, l'Europa orientale, il Nord Africa, il Medio Oriente e l'Africa Sub Sahariana. Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate e approfondimenti seri che possano costituire utile strumento di confronto. Ed è per questo impegno costante che mi fa piacere rivolgere agli amici di Agenzia Nova un saluto per i vent'anni di attività, augurando loro i migliori successi nel prossimo futuro". Questi gli auguri del presidente del Copasir, senatore Adolfo Urso, in occasione dei vent’anni dalla fondazione dell'agenzia. (Rin)