Clima: il 21 luglio finale Torneo dibattiti universitari organizzata da WeWorld con patrocinio ambasciata britannica

- Dopo il successo negli Stati Uniti, i dibattiti scolastici sul clima prendono piede anche in Italia: al via dunque la fase finale della competizione educativa tra Università "EXPONI le tue IDEE! #ClimateOfChange Edition", organizzata da WeWorld - Ong impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambine e bambini in 25 Paesi del mondo, compresa l'Italia – sotto il patrocinio dell'ambasciata britannica in Italia. L'appuntamento, riferisce un comunicato dell'ambasciata britannica, è per il 21 luglio a Bologna per i Debate Days, quando le squadre partecipanti avranno occasione di incontrarsi e svolgere una serie di sfide su temi legati all'ambiente, la sostenibilità e il cambiamento climatico. A fronteggiarsi, a colpi di mozioni e tecniche di public speaking, saranno le squadre rappresentanti di 5 università italiane: Università degli studi di Milano, Università degli studi di Firenze, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università Carlo Cattaneo (presente con due squadre), Università degli studi di Trento. "I debates insegnano adattabilità e lavoro di squadra – ha dichiarato Stefano Piziali, Responsabile dipartimento di Advocacy e Programmi in Italia di WeWorld – e i temi che verranno dibattuti sono di stringente attualità, a partire dalla necessità che i Paesi maggiormente sviluppati si facciano carico della lotta al cambiamento climatico. I dibattiti sono un bel esercizio di democrazia e di cittadinanza, grazie al quale i ragazzi possono confrontare le proprie argomentazioni con regole condivise e nel rispetto di tempi e spazi paritari". (segue) (Com)