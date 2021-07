Clima: il 21 luglio finale Torneo dibattiti universitari organizzata da WeWorld con patrocinio ambasciata britannica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una prima giornata a porte chiuse il 20 luglio, che vedrà le squadre affrontarsi suddivise in due gironi da tre, la finalissima è in programma il 21 luglio, alle 14.30, presso Sympò Ex Chiesa (via delle Lame, 83). La seconda giornata, che avrà inizio alle ore 14.30 sarà trasmessa sul canale Youtube di WeWorld e sulla pagina Facebook dell'Ambasciata britannica in Italia, vedrà anche la presenza del pubblico, pronto a sostenere la propria squadra e acclamare il vincitore. Ad intervenire anche Eleanor Sanders, vice Ambasciatrice Britannica in Italia, che ha così commentato l'iniziativa: "E' principalmente grazie alle attività promosse dalla società civile, prima fra tutti la protesta di una giovane ragazza, Greta Thunberg, che i cambiamenti climatici hanno finalmente cominciato ad occupare le prime pagine dei giornali e sono diventati un punto centrale delle agende politiche di molti governi e di fora internazionali come il G7, il G20 e la COP26". E ha poi aggiunto "Sono i giovani che vivranno in un mondo che è definito dalle azioni di oggi. E' pertanto fondamentale coinvolgerli ora, per far sentire la loro voce e rendere la COP26 un successo." (segue) (Com)