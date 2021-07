Clima: il 21 luglio finale Torneo dibattiti universitari organizzata da WeWorld con patrocinio ambasciata britannica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra che si aggiudicherà la finalissima avrà l'opportunità di partecipare alle finali Pan-europee che si terranno a Bruxelles a novembre 2021, dove incontreranno studenti da altri 12 paesi europei e, dopo la creazione di squadre miste, dibatteranno tra loro. In palio la possibilità di fare un viaggio studio in un Paese particolarmente colpito dagli effetti del cambiamento climatico. Appassionante e coinvolgente il meccanismo del debate: le squadre, infatti, al loro interno si dividono i compiti sfidandosi appunto nell'argomentazione più convincente. L'acqua come bene comune, più obblighi per i paesi ad alto reddito per combattere il cambiamento climatico, protezione internazionale per le persone che migrano a causa del cambiamento climatico: questi i temi su cui si confronteranno gli studenti, fino alla prova finale che verterà su cambiamento climatico e cibo. I dibattiti si svolgeranno inoltre interamente in lingua inglese. "EXPONI le tue IDEE! #ClimateOfChange Edition" si svolge l'egida della campagna europea #ClimateOfChange guidata da WeWorld, che mira a stimolare i giovani europei e rendere evidenti le complesse relazioni tra cambiamenti climatici e migrazioni, ed è inserita nel calendario ufficiale degli incontri di #all4climateitaly2021 organizzati dal Ministero della Transizione Ecologica in preparazione di COP 26 (segue) (Com)