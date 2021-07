Clima: il 21 luglio finale Torneo dibattiti universitari organizzata da WeWorld con patrocinio ambasciata britannica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "End Climate Change, Start Climate of Change", in breve #ClimateOfChange, è il progetto guidato da WeWorld nato con l'obiettivo di sviluppare la consapevolezza di giovani cittadini e cittadine dell'UE sul nesso tra cambiamento climatico e migrazioni e coinvolgerli per creare un movimento pronto non solo a cambiare il proprio stile di vita, ma anche a sostenere la giustizia climatica globale. Cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Dear (Development Education and Awareness Raising) - che sostiene iniziative che coinvolgono le cittadine e i cittadini dell'Unione europea in questioni sociali, economiche e ambientali di rilevanza mondiale – coinvolge 15 organizzazioni europee guidate da WeWorld – tra organizzazioni della società civile, università e Ong – che dall'inizio del 2020 sono al lavoro per progettare in sinergia non solo ricerche e dibattiti nelle scuole e nelle università ma anche una campagna paneuropea di comunicazione e sensibilizzazione, online e offline, che interesserà milioni di ragazzi e ragazze dai 15 ai 35 anni che vivono in 23 stati membri dell'Ue. (Com)