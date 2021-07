Roma: borseggiatori in azione, 3 persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno tra i 20 e i 30 anni i tre cittadini romeni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, arrestati da una delle pattuglie antiborseggio dispiegate sui mezzi pubblici della Capitale dai carabinieri della compagnia Roma Centro. Secondo quanto si apprende, il gruppetto aveva già attirato l’attenzione dei militari a causa dei loro movimenti sospetti mentre viaggiavano a bordo dell’autobus Atac linea 64: il pedinamento è durato finché i cittadini romeni sono scesi alla fermata di largo di Torre Argentina, dove avevano adocchiato le loro vittime. I tre, infatti, hanno velocemente, ma senza dare nell’occhio, accerchiato una coppia di turisti polacchi e mentre uno di loro faceva da “palo”, gli altri due si sono dati da fare per aprire lo zaino di uno dei turisti e per sfilare il portafogli. Immediatamente sono intervenuti i carabinieri che, in posizione defilata, hanno visto tutta la scena e, al momento opportuno, sono spuntati fuori, mandando a monte il furto e arrestando i ladri. La combriccola è stata trattenuta in caserma in attesa delle disposizioni dell’Autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di tentato furto aggravato. (Rer)