Covid: De Luca, da Salvini irresponsabilità senza limiti

- "In Campania le mascherine sono sempre state obbligatorie, non abbiamo mai seguito, nella sua irresponsabilità, il segretario nazionale della Lega, che più di una volta ha dato prova di una irresponsabilità senza limiti". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del PalaSalerno. "Riaprire le discoteche? Arrivano già immagini di locali in Campania pieni di giovani assembrati e senza mascherine. Oggi abbiamo 200 e più positivi, anche se si tratta di asintomatici, se continua il trend avremo presto di nuovo gli ospedali pieni". (Ren)