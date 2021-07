Forza Italia: Mallegni, amarezza e meraviglia per decisione Malan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla "decisione di Lucio Malan di lasciare Forza Italia, di cui è stato non soltanto storico esponente e militante, ma anche importante e riconosciuto dirigente" viene espressa "meraviglia e amarezza". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Massimo Mallegni. "A Lucio Malan - prosegue - sono state affidate rilevanti responsabilità nella conduzione del gruppo al Senato. Sul piano dei principi e dei contenuti, inoltre, non solo è stato sempre libero di esprimere i propri convincimenti, ma anche di parlare a nome del gruppo su tante delicate vicende, riconoscendo che le sue posizioni e le sue valutazioni - sottolinea Mallegni - erano largamente condivise in Forza Italia". Le modalità della sua decisione "ci stupiscono, così come le motivazioni addotte che Lucio non ha mai espresso in nessuna riunione del gruppo o in altra occasione di confronto. Il nostro lavoro continuerà come sempre con impegno e senso di responsabilità, perché è il momento di tirare fuori l'Italia dalla pandemia e dalla crisi economica. Tutto il resto - conclude - va in secondo piano". (Com)